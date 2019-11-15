Batman Çayı'nda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar devam ediyor

Batman'da 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutmak isterken suya düşüp kaybolan şahsın arama çalışması devam ediyor.

Batman merkez Bıçakçı köyü mevkiinde 19 yaşındaki Süleyman Çelik arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı kenarına gitti. Dengesini kaybedip suya düşen Çelik kayboldu. Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı'nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü. Çelik'in arama çalışmaları, yaklaşık 200 kişilik ekiple devam ediyor. Çalışmalara, AFAD personeli, Bitlis'ten gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince yürütülüyor.

Çelik'in babası Mehmet Emin Çelik, oğlunun bir an önce bulunması için dua ettiklerini belirterek, "Oğlum bir an önce çıkarılsın artık evimize gidelim Allah rızası için. Bütün yetkililerden yardım istiyorum. Perişan olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.