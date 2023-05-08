İhlas Haber Ajansı

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Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş kurtarıldı

Batman Çayı’nda akşam saatlerinde su seviyesinin yükselmesinden ötürü mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çıkartıldı.

Batman Çayı'nda akşam saatlerinde su seviyesinin yükselmesinden ötürü mahsur kalan 7 araç ve 9 vatandaş ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çıkartıldı.


Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman Çayı'nda su seviyesi baraj kapaklarının açılmasıyla yükseldi. Bölgeden geçen 7 araç ve 9 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Batman itfaiyesi sevk edildi.


Ekipler, halat yardımıyla araçları ve vatandaşları kurtararak güvenli alana çekti.

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