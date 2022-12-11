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Batman Çayı'nda mahsur kalan yavru kedi için seferber oldular

Batman Çayı’nda köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve dalgıç ekipleri seferber oldu.

Batman Çayı'nda köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Ekipler 5 saatlik çalışma sonrasında kediyi bulmazken ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.



Olay, Batman Çayı köprüsünde meydana geldi. Vatandaşlar, köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kedi olduğunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Kediyi gören vatandaşlar, seferber olan ekiplerin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye görevlisi köprüden ip yardımıyla kedinin mahsur kaldığı köprünün ayaklarına indi. İtfaiye görevlisi köprü ayaklarında 5 saatlik arama sonucunda kediyi bulunamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ise asılsız çıktı.

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