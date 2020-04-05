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Batman cezaevinde yangın

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yangın çıktı.

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Koğuşların tahliye edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Yangının Mahkumlar tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Polis ekipleri cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olayı duyan mahkum yakınları olay yerine gelirken, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayın kontrol altına alındığı ve koğuşların tahliye edildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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