Batman Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli paket alarmı

Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan paketin içinden boş pet şişe çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesindeki emniyet binasının bahçe duvarına bırakılan şüpheli poşeti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Ekipler, paketin bulunduğu bölgeyi polis şeridi ile çevirip yolu trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından tarafından fünye ile patlatılan paketten boş pet şişe çıktı. Patlamanın ardından yol trafiğe tekrar açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.