Batman Emniyeti 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda Türkiye'de ilk 30 il arasında yer aldı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümünden konuşan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Kökünü kurutma operasyonu yaparak Türkiye'de ilk 30 ilin arasında girdik" dedi.

10 Nisan Polis Haftası münasebeti ile düzenlenen etkinlikler dahilinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, tören alanında bulunan emniyet teşkilatı görevlilerinin polis haftasını kutlayarak kazasız belasız, Allah, ayaklarınıza taş değdirmesin diye dua ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde asayiş olaylarında Batman teşkilatı olarak yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Kıraç, “Batman Polis teşkilatı, görevini yaptığını gösteriyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Mala karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde ilk 7'ci en iyi iliz. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 20'lerdeyiz. Kökünü kurutma operasyonu yaparak Türkiye'de ilk 30 ilin arasında girdik. Genel itibariyle malı satmadan, izin vermeden malı ile birlikte yakaladık. Narkotik şubemiz Türkiye'de performansı en iyi iller içeresinde ilk sırayı aldığını 2021 ile 2022 verilerinden biliyorum. Dolayısıyla asayişimiz ve terör şubemizde aynı şekilde görevlerini yaptı. İnsanları rahatsız etme gayretinde olan hiç kimseye fırsat vermiyoruz, bundan sonrada vermeye de hiç niyetimiz yok. Bu devlet, bu millet birlikte mutlu, huzurlu, ticaretinde, siyasetinde, her bir insanımız görevini yapacak ve bu ülkenin huzurunu temin etmeye inşallah devam edeceğiz” dedi.

“70 bin Batmanlı kadınımıza ulaştık”

Kadına şiddet ile mücadele konusunda yapılan çalışmaları aktaran Emniyet Müdürü Kıraç, “Narkotik şubemizin meşhur sloganı “En iyi Narkotik polisi anne” konusunda arkadaşlarımızın şu ana kadar 70 bin Batmanlı özelikle annelerimize, kızlarımıza ulaştığını biliyorum. Bunun yanında kadına şiddet konusu biliyorsunuz devletimizin ve bakanlığımızın birinci derecede görevleri arasındadır. Bu manada da KADES uygulaması ve KADES'den gelen ya da 112'den gelen bütün ihbarları anında değerlendirip anında gereği yapılmıştır. Çok şükür korumakla görevli olduğumuz hiçbir kadın bugüne kadar öldürülmemiştir, onları yaşatmaya da devam edeceğiz. Covid-19 döneminde polis arkadaşlarımızın sokakta yol kenarında ve sokaklarda iftarlar yaptığını görmüştüm. Teşkilat olarak çok büyük fedakarlık yaptığımızı söyleyebilirim. Hepinize o sürçte yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

“İnsanlarımız hür bir iradeyle gidip sandıklara oylarını atacaklar”

Yaklaşan seçimlerde de işlerini en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kıraç, “Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim var. Yine aynı gayret, aynı azim, aynı çaba ile görevlerini yapacaklar. İnsanlarımız hür bir iradeyle gidip sandıklara oylarını atacaklar ve bizde bunların her türlü güvenliğini, sadık güvenliğinden tutun insanların özgürce oy kullanmasında kadar üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

“Mesleğimi 2024'te bitireceğim”

Önümüzdeki 10 Nisan'a kalmayacağını ifade eden Kıraç, “Sizlerle tahmin ediyorum son 10 Nisan günümüz. 1990'da başladığımız mesleğimizi 2024'te bitireceğim. Dolayısıyla herhâlde önümüzdeki 10 Nisan'a kalmayacağım. Yaklaşık 30 yıl beraber çalıştık. Her kademede çalıştık. Çok ilde çalıştık. Allah, bütün meslektaşlarımdan razı olsun. İlk günden bugüne incinmeden hem astımızla ve üstümüzle çalıştığımız arkadaşlarla hep uyum içerisinde, birlik içerisinde işimizi ciddi ve insanlarımıza faydalı bir şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Bundan sonrada her birinize nice yıllar olsun. Kazasız, belasız, Allah, ayaklarınıza taş değdirmesin diye dua ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemize çok büyük geçmiş olsun”

Ülkemizde yaşanan depremler ile ilgilide konuşan Emniyet Müdürü Kıraç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok kısa süre önce bir deprem felaketi yaşadık. İçimizde bazı arkadaşlarımız çok yakınlarını kaybetti. Evleri, canları kaybolan arkadaşlarımız, malı mülkü kaybolan vatandaşlarımız var. Deprem sürecinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımızda sağlık, afiyet diliyorum. Ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Aynı şekilde teşkilatımızda hizmet etmiş, vatan demiş, bayrak demiş, millet demiş, can vermiş, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize sağlık, afiyet, acil şifalar diliyorum. Bütün arkadaşlarımıza 10 Nisan Günü'nün kutlu olmasını diliyorum. Bayramınız kutlu olsun.”