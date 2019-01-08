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Batman havalimanında bir yılda 665 bin yolcu uçtu

Batman’da Aralık ayında havalimanında 55 bin 9 yolcuya hizmet verildi.

Batman'da Aralık ayında havalimanında 55 bin 9 yolcuya hizmet verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Batman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 55 bin 9 oldu. 2018 yılı Aralık ayında Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 379 oldu. 2018 yılı Aralık ayında Batman Havalimanı yük trafiği ise toplamda 423 ton olarak gerçekleşti. Batman Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 665 bin 466'ya, uçak trafiği 4 bin 653'e ulaştı. Yük trafiği ise 5 bin 938 ton oldu.

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