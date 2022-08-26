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Batman İl Emniyet Müdürlüğü üniversitede öğrencilere bilgilendirme standı açtı

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından kayıtlarını yaptırmak üzere kentte üniversiteye gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde stant açtı.


Öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini daha huzurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak amacıyla açılan standı ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Genel Sekreter Ali Yılmaz, emniyet yetkililerinden bilgi aldı.


Batman Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin güvenliklerinin ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sezgin, öğrencilerin Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından karşılanmalarının kendilerini öğrenim hayatları boyunca daha güvende hissetmelerini sağlayacağını ifade etti. Öğrencilerin bilgilendirme standını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Sezgin, bilgilendirme faaliyetlerini yürüten emniyet yetkililerine teşekkür etti.

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