Batman kara teslim, birçok köy yolu ulaşıma kapandı

Batman'da, sabah saatlerinden itibaren aralıksız etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte 70 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Batman'da, kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından Sason ve Kozluk ilçelerinde daha önce açılan birçok köy ve mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri, yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapan köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.