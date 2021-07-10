İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi

Batman Kozluk karayolunda seyir halinde ilerleyen 31 DV 434 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.


Yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.