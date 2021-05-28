Batman merkezli 2 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Batman merkezli 2 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üst rütbeli askerlerin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, aralarında askeri personel ve öğrencilerin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak Batman merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.