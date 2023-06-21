İhlas Haber Ajansı

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Batman merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden ‘pandemi yardımı’ adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden ‘pandemi yardımı' adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.


Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Soruşturmanın ardından Batman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Mardin'den 1, Ardahan'dan 1 ve Batman'dan 7 kişi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.


Dijital materyallerine polis tarafından el koyulan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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