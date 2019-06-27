Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran LGS birincisini konuk etti

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alye Gündoğdu'yu makamında ağırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran kendisini ziyarete gelen Gültepe Ortaokulu öğrencisi Alye Gündoğdu ve okul müdürü Şehmus Aslan'ı makamında konuk etti. Gültepe Ortaokulu öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında LGS'de aldıkları başarı ile ilgili Aslan'dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, LGS Türkiye birincisi olan Alye Gündoğdu ile bir süre sohbet edip kendisini kutladı. Tüm soruları doğru cevaplayarak LGS'de Türkiye birincisi olan Alye Gündoğdu, düzenli çalışarak ve çok kitap okuyarak bu başarıya ulaştığını kaydederek, başarı için öğrencilere düzenli çalışmayı ve çok kitap okumayı tavsiye etti.

Ziyaret, Kurtaran'ın Alye Gündoğdu'ya çeşitli hediyeler vermesi ile sona erdi.