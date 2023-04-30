Batman nisan ayının son gününde yağan karla beyaza büründü

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri, nisan ayının son gününde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Batman'ın ilçeleri nisan ayının son gününde adeta kışı yaşıyor. Sason ve Kozluk ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, vatandaşlar beklemedikleri kar yağışıyla hayrete düştü.

Meteoroloji Batman ve çevre iller için uyarı yapmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."