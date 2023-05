Batman OSB, binlerce kişi istihdam edecek şekilde iyileştirildi

Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri çerçevesinde Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın katılımıyla Atatürk Parkı'nda Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. Vali Bilgin, OSB'lerin iyileştirilmesiyle binlerce kişinin istihdam edilecek duruma getirildiğini söyledi.

Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri etkinliğiyle, mesleki ve teknik eğitimin değeri vurgulanarak, gençleri gelecekteki kariyer seçimlerinde bilinçli adımlar atmaları konusunda teşvik etmek hedefleniyor. Atatürk Parkı'nda düzenlenen fuar, meslek ve teknik eğitim alanında önemli bir platform sunumu oluşturdu. Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri Fuarı 24-25 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde 2 gün sürecek.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, stantları tek tek dolaşarak detaylı incelemelerde bulunup çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Etkinlikte konuşana Vali Canalp, işin refah, zenginlik, istihdam olduğunu belirterek, "İstihdam demek her eve bir-iki tane maaş girmesi demektir. Düzenli gelir demektir. Düzenli sosyal güvenlik demektir ve ileride emekli olabilmek demektir. Bu şekilde bütün hanelere gelir girdiği zaman da büyüklüğü bütün olarak da şehrin de ekonomisi canlı ve diri olur, güçlü olur. İnsanlara refahı, zenginliği getirmekle mükellefiz, kendimizi bu şekilde sayıyoruz" dedi.

Batman'daki en büyük ihtiyacın da istihdam olduğunu vurgulayan Vali Canalp, "Çıkış noktamız da burası olacaktır. Bunun için de elimizdeki en önemli manivela nedir derseniz, o da organize sanayilerdir. Organize sanayilerde çünkü binlerce değil, on binlerce insan istihdam ediliyor ve on binlerce haneye de gelir giriyor. Düzenli şekilde her ay sistematik, kesintisiz şekilde. Şu anda beş yeni OSB için bir çaba başlatmıştık. Bir OSB'nin kuruluş aşaması, aşama aşamadır, istasyon istasyonudur. Bu istasyonlardan bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alacağımız yer tahsis onaylarıdır. Biz şu anda OSB'lerimizle ilgili yer tahsis onaylarımızı aldık. Bundan sonra mera ile ilgili olan kısımlar var. Onunla ilgili süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden takip edeceğiz ama hiç merayla ilgili olmayıp da doğrudan işlem yapabileceğimiz olan bir OSB'miz daha var. Orayı da tekstil kent olarak da inşallah faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

OSB'nin kısa ve orta vadede 40 bin kişiyi, uzun vadede de 65 bin kişiyi istihdam edebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Vali Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OSB'leri Batman'ımıza taşıyacağız ve refahı da zenginliği de getireceğiz. Şunu gördük ki, Batman'ın içerisinde, şehrin içerisinde imalathaneler var. Yedi tane ayrı sektör var. Bu yedi ayrı sektörden kimisi apartmanların bodrum katlarında, kimisi binaların kıyısında, köşesinde imalat yapmaya çalışan çok sayıda bu şekilde imalatçı var. Bu insanların bu şekilde işlerini büyütmesine imkan yok. Zaten şehri de boğuyor, şehri de rahatsız ediyor."

Kurulacak OSB'lerden iki tanesini organize sanayi bölgesi olarak değil, küçük sanayi alanları olarak bu şekildeki işletmeleri taşıyacakları alanlar olarak modernize ettiklerini kaydeden Vali Canalp, "Dolayısıyla da bu beş OSB'den iki tanesini de inşallah bu şekildeki kentin içerisindeki küçük imalathaneleri taşıyacağımız alanlar olarak dizayn ediyoruz. Bizim için fark etmiyor. İstersen organize sanayi olmuş, isterseniz bu şekilde küçük sanayi olmuş. Çünkü her ikisi de istihdam demek. Her ikisi de kentin ekonomisinin canlanması ve dirilmesi demek. Adının ne olduğu bizim açımızdan çok bir önemi yok" şeklinde konuştu.

Fuar açılışına Vali Ekrem Canalp'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Albay İhsan Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Sağlık İl Müdürü Semih Canpolat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Sıddık Çiftçi katıldı.