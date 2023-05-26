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Batman polisi motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor

Batman Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda motosiklet hırsızı 5 şüpheli yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda motosiklet hırsızı 5 şüpheli yakalandı.


Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından, il genelinde çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerle birlikte şase numaraları silinmiş 6 motosikletin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.H.S., K.Y. D.A., M.E.Y., ve E.G. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

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