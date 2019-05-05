İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Üniversitesi bahar şenlikleri devam ediyor

Batman Üniversitesi 2019 bahar şenlikleri kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından merkez kampüste organize edilen Doktor adlı tiyatro oyunu ile Batman Valiliği Türk Halk Müziği Korosu konseri verildi.


Ramazan ayı öncesinde tamamlanması planlanan 2019 bahar şenlikleri düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda gösterilen Doktor adlı tiyatro oyunu, merkez kampüs konferans salonunda öğrencileri kahkahalara boğdu. Keyifli vakit geçiren öğrenciler tiyatro oyununun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı. Batman Valiliği Türk Halk Müziği Korosu konserinde de güzel vakit geçiren öğrenciler, türkülere eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.