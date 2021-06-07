Batman Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ile teknoloji geliştirme protokolü imzaladı

Ş. ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üretim sektörleri arasında iş birliği sağlanarak Batman ve ülke sanayisinin ihracat temelli bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek ve bu bilgiyi yatırıma dönüştürmek için faaliyette bulunan Ş.'nin gelişimine önemli katkıda bulunacak olan protokol, Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Batman Valisi Hulusi Şahin ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran tarafından imzalandı. Göreve başladığından beri kent-üniversite- sanayi iş birliği kapsamında pek çok önemli çalışmaya imza atan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitenin hedeflerine ulaşma konusundaki çabasının bir meyvesi olan protokolün önemine dikkat çekti. Protokolün mentörlük çerçevesinde yapıldığını ve Ş. açısından son derece anlamlı bir adım olduğunu ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi olarak üniversite-sanayi iş birliği doğrultusundaki ar-ge ve inovasyon çalışmalarını temel amaçları arasında gördüklerini dile getirdi. Prof. Dr. İdris Demir, protokolün Üniversitemiz ve kentimiz açısından önemine değinerek deneyim paylaşımının gelişme ve büyümedeki rolüne dikkat çekti: Rektör Demir, "Bilim ve teknolojinin aktif olarak kullanıldığı bir platform oluşturmanın gayreti içindeyiz. Protokol sayesinde Batman Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi; araştırma-geliştirme, teknoloji ve kalkınma politikaları, iş geliştirme ve girişimcilik, yenilik yönetimi ve istihdam alanları ile proje oluşturma ve yürütülmesinde ortak çalışmalar yapabilecektir. Hacettepe Üniversitesi'nin birikim ve deneyimini önemsiyoruz. Sürdürülebilir bir üniversite-sanayi iş birliği politikası oluşturma arzusundayız. Batman Üniversitesi olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra istihdam alanları üretmek, son teknolojiyle bütünleşmiş bir üretim bandı oluşturmak, katma değeri yüksek ürünler üretmek, endüstri 4.0'ın gereklerini yerine getirmek amacıyla bilgi, birikim ve deneyimimizi geliştirmek için her alanda iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nin bilgi birikimi ve katkısıyla çabamızı geliştirerek sürdürmek amacındayız. Kabuğuna çekilmiş bir üniversite değil; her türlü üretim, ar-ge ve inovasyon sürecinde sahada aktif olarak çalışan bir üniversite olma doğrultusundaki çabalarımızın bir semeresi olarak imzalanan bu protokol ile daha çok mesafe kat etmek istiyoruz. Protokolün imzalanmasında emeği geçen Valimiz Hulusi Şahin ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cahit Güran'a teşekkür ediyorum. Batman Üniversitesi ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.