Batman Üniversitesi iki kurumla daha protokol imzaladı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Fevzi Bakır katıldı.

Protokol çerçevesinde gençlerin ve öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin de serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, gönüllülük ve eğitsel çalışmalarla değerlendirmelerine yönelik karşılıklı iş birliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Kentte spor müsabakalarının yoğun olduğu dönemlerde Batman Üniversitesine ait spor salonunun Gençlik ve Spor İI Müdürlüğü tarafından kullanılması, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda çalışan antrenörlerin ihtiyaç halinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirmelerinin yapılmasını da içine aldığı bildirildi.

İmzalanan protokolün ardından açıklama yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, protokolün, üç kurumun da yararına olduğunu, hem sosyal, sanatsal ve kültürel hem de sportif etkinliklerin teşvik edilmesini sağlayacağını belirtti. Diğer kurum ve kuruluşların teknik ve akademik ihtiyaç duydukları her alanda Batman Üniversitesinin destek sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini ifade eden Rektör Demir, protokolün hayırlı olmasını diledi.