Batman Üniversitesi kalite değerlendirme süreci tamamlandı

Yüksek Öğretim Kurumu Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen 5 profesör ve 1 daire başkanından oluşan dış değerlendirme takımı Batman Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri, yönetsel süreçler ve topluma katkı bakımından değerlendirerek oluşturdukları raporu Batman Üniversitesi Rektör Durmuş'a sundu.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in takım başkanlığını yaptığı Kalite Değerlendirme Takımı, değerlendirme sonucunda oluşan raporu Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş başkanlığında toplanan kalite komisyonuna sundu. Kalite Dış Değerlendirme Takımı Üniversitenin araştırma olanakları bakımından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade etti. Rektör Durmuş, Kalite Dış Değerlendirme Takımı'nın geliştirilebilir yön olarak önerdiği “üst yönetimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kaliteyi benimseme düzeyinin tüm birimlerde yaygınlaştırılması” önerisinin 2019 yılında hazırlanacak kurum iç değerlendirme raporunda daha güçlü ele alınacağını söyledi. Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi olarak tüm çalışanlarımız desteği ile öğrencilerimize kaliteli öğretim ve araştırma faaliyetleri sunma konusunda yükselen benimseme düzeyi ile çalışmalarına devam edeceklerini, kalite dış değerlendirme süresince büyük gayretle birimlerini en iyi şekilde temsil etme arzusunu ortaya koyan tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ettiğini söyledi. Sonraki yıllarda üniversitemizin iç kalite kontrol sisteminin güçlenerek oluşmasında desteklerini beklediğini belirti.

Rektör Durmuş, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı'na da teşekkür ettiğini belirterek, yaptıkları değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak kalitemizi arttırmaya devam edeceklerini açıkladı.