Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda girişimcilik sertifikası heyecanı

Dr. Aydın Durmuş'un katılımıyla düzenlenen törende verildi.

Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Durmuş, “Bugün burada girişimcilik dersini başarı ile tamamlamış ve girişimcilik sertifikalarını almaya hak kazanmış Meslek Yüksekokulumuzun mezun ve öğrencilerine sertifikalarını vermek için bir aradayız. Meslek Yüksekokulumuzda 2016-2017 akademik yılında girişimcilik dersini başarmış 1000 öğrencimiz sertifikalarına kavuşacak. Kendilerini tebrik ediyorum, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. KOSGEB ile yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde her yıl bir o kadar daha öğrencimiz sertifika almaya devam edecek. Amacımız öğrencimiz mezun olurken elinde bir altın bileziği bulunsun, kendi işini kurabilsin. Burada KOSGEB İl Müdürlüğüne de destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Törende Rektör Durmuş, bin öğrenciyi temsilen 30 öğrenciye sertifikalarını verdi.