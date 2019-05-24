Batman Üniversitesi müzik korosuna İstanbul'dan ödül

Batman Üniversitesi Çok Dilli ve Çok Sesli Müzik Korosu, katıldığı Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde çok sesli halk müziği yorumlama ödülünü aldı.

Koro Şefi Doç. Dr. Rohat Cebe, Batman Üniversitesi Çok Dilli ve Çok Sesli Müzik Korosu'na verdikleri destek için başta Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş olmak üzere emeği geçen tüm sanat dostlarına teşekkür etti. Yaklaşık 6 yıldır çalışmalarına devam eden Batman Üniversitesi Çok Dilli ve Çok Sesli Müzik Korosu'nun başlangıçta tek sesli ve çok dilli bir birliktelik sergilediğini açıklayan Doç. Dr. Rohat Cebe, koronun iki yıldır çok sesli ve çok dilli bir bütünlüğe ulaştığını söyledi. Mezopotamya'da yaşamış ve yaşayan halkların ezgilerini yaptığı düzenlemeler ile çok sesli hale getirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Cebe, halk ezgilerinin sanatsal bütünlük içerisinde sergilediklerini, koronun repertuvarında Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Soranice, Ermenice, Süryanice, Arapça ve Farsça olmak üzere yaklaşık 12 farklı dilden ezgiler bulunduğunu dile getirdi. Batman Üniversitesi Çok Dilli ve Çok Sesli Müzik Korosu'nun dilleri farklı olsa da müzikleri ve kültürleri ortak olan bu halkların birlikteliğini barış, sevgi ve kardeşlik temellerinde ulusal ve uluslararası mecralara ulaştırmayı hedeflediklerini açıklayan Doç. Dr. Cebe, bu amaçla çok sesli hale getirilen halk ezgilerini sanatseverlere ulaştırmayı amaç edindiklerini söyledi. Batman Üniversitesi Çok Dilli ve Çok Sesli Müzik Korosu Şefi Doç. Dr. Cebe, iki yıldır katıldıkları Sansev İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nde bu yıl da jüri tarafından çok sesli halk müziği yorumlama ödülüyle takdir edildiklerini belirtti.