İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Üniversitesi öğrencisi 'Elektronik serum askı sistemi' projesi bölge birincisi oldu

TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları kapsamında Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Dr.

Öğr. Üyesi İlknur Yeşilçınar'ın danışmanlığında Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi Nergiz Özçam'ın sunduğu 'Elektronik Serum Askı Sistemi' adlı projesi 24-26 Haziran tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilen yarışmada 'Sağlık' kategorisinde birincilik ödülü aldı.


Birincilik ödülünün yanı sıra 17 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek TÜBİTAK-2242 Projeleri Türkiye Seçmelerine de davet edilen proje ile ilgili konuşan Özçam, “Projemizin sağlık alanında bölge birincisi olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah Türkiye Seçmelerinden de sağlık kategorisinde birincilik ile döneriz. Emeği geçen başta Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yeşilçınar hocama, Yüksekokul Müdürümüz Abdulkadir Levent'e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Samur'a ve Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'a teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.