Batman Üniversitesi Rektörü Demir: "Batman'a Tıp Fakültesi istiyoruz"

Dr. İdris Demir, üniversitelerine Diş Hekimliği Fakültesini kazandırdıklarını şimdi de Tıp Fakültesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik'in Batman'a gelişi nedeni ile Batman Üniversitesinde program düzenlendi. Programa, eski Bakan Çelik'in yanı sıra Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Dr. İdris Demir, 22. Dönem Batman Milletvekili Ahmet İnal, Batman Üniversitesi Senato üyeleri ile akademisyenler katıldı. Programda konuşan Rektör Demir, kendilerinden önceki idarecilerin Batman Üniversitesini belli bir seviyeye getirdiğini belirterek, "Biz de bu seviden alıp daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Ben şubat ayında göreve başladım. Geldiğim süre zarfında Diş Hekimliği Fakültesini üniversitemize kazandırdık. Bu çok önemli bir çalışma idi. Sadece bunun ile yetinmeyeceğiz bunun yanında bir Tıp Fakültesi de istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı bıkmadan usanmadan yürütüyoruz. 2021-2022 öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesinin Yükseköğretim Seçme Sınavı tercih kılavuzuna girmesini amaçlıyoruz. Ancak yeni kuruldu fakültemiz bu nedenle kendisine ait bir binası ve laboratuvarı yok. Ama biz öğrenci almak istiyoruz. Bu nedenle Batman Üniversitesi senatosunda alınan karar ile ilk 20 öğrenciyi alıp Dicle Üniversitesi'nde öğretime başlatmak istiyoruz." dedi.

"Yeni araştırma merkezleri kurmayı hedefliyoruz"

Rektör Demir, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması konusunda senatodan karar aldıklarını ve bunu YÖK'e bildirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Demir, "Devlet konservatuvarı kurma düşüncesindeyiz. Bununla ilgili müracaatımızı yaptık. Sağlık Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizi tek çatı altında toplayıp Lisansüstü Öğretim Enstitüsünü kurma hedefindeyiz. Batman Üniversitesi bünyesinde kurulan bir takım araştırma merkezleri var. Bunlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Bizde Batman Üniversitesi Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışma ve Uygulama Araştırma Merkezi gibi yeni araştırma merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Batman üniversitesi olarak araştırma faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu yüzden bunları daha da geliştirip yenilerini de hızlıca aktive ediyoruz. “Enerjinin Kalbi Batman'da Atıyor” sloganı ile Batman Enerji Zirvesini düzenledik. Çok verimli bir çalışmaydı. 25 Mayıs Salı günü Batman Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında Doğu Akdeniz'de Ekonomik ve Politik Gelişmeler konulu bir çalıştay düzenliyoruz. Bunu yanı sıra üniversite olarak Tekstil Girişimcilik Merkezi başlığı ile DİKA'ya bir proje sunduk. Bu çerçevede Batman'da tekstil sektörünün ihtiyacı olan verimli ve tecrübeli eleman yetiştirme, tekstil sektörünün gelişmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi binasını tamamlıyoruz"

Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ikmal binası inşaatının durduğunu aktaran Rektör Demir, şöyle devam etti:

"Çeşitli hukuki sorunları var idi. Bu konu ile ilgili yaptığımız görüşmeler sayesinde eylül ayında binanın tamamlanıp önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Spor kompleksi ile ilgili çalışmalarımız var. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında muhataplarımızlar görüşüyoruz. Son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 2022 Eylül ayında da bununda tamamlanmasını planlıyoruz. Kampüsümüzün birinci etap peyzaj çalışması tamamlandı. Şuanda 2. alan peyzaj çalışmalarına başladık. İhale aşamasına getiriyoruz. Bunu da 2021 yılı içerisinde tamamlama amacı içerisindeyiz. Bundan sonra 3. etap peyzaj çalışmamız var. Bunun haricinde hali hazırda öğrencisi olmayan Beşiri Organize sanayi Meslek Yüksekokulumuz var. Öğretim üyesi kadrolarını tamamlayıp önümüzdeki yıl öğrenci almayı planlıyoruz.”

Programın sonunda Rektör Demir, eski Bakan Prof. Dr. Hüseyin Çelik'e ve Batman Milletvekili Ziver Özdemir'e plaket takdim etti.