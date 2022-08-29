İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman Üniversitesi Rektörü Demir, İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu'nu ağırladı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. İdris Demir, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nu ağırladı.


Merkez Kampüs Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'na üniversitenin akademik ve fiziki gelişimi hakkında bilgiler veren Rektör Demir, Batman Üniversitesi'nin son dönemde hayata geçirdiği projeler ve çalışmaları anlattı. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çerçevesinde enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesi'nin hem bölgesel kalkınmaya destek sunduğunu hem de ülkeye enerji kaynaklarını etkin kullanmak ve enerji verimliliğini sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Rektör Demir, projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Batman Üniversitesi'nin artan öğrenci sayısı ve nitelikli eğitim anlayışı ile bölgede marka üniversitelerden biri olmak adına yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Rektör Demir, yeni açılan bölüm ve programlarla da alanında uzman bireyler yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.


Üniversitenin çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiklerini belirten Osmanağaoğlu, Prof. Dr. İdris Demir'e çalışmalarında başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.