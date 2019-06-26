Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş: “Kardeşliğimizi pekiştiren projeleri destekliyoruz”

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Bir Kardeşlik Türküsü Anadolu Projesi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeleri, Bir Kardeşlik Türküsü Anadolu Projesi kapsamında Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen misafirleri Batman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, kardeşlik projelerinin bin yıldır devam ettiğini söyledi. Vali Şahin, “Biz bin yıldır bir derenin bağlıyız. Kardeşliğimizi hiç bir şey bozamaz. Türkiye'nin her köşesi her metrekaresi bizimdir. Türkiye'nin kıymetli evlatlarınındır. Bugünde bir kucaklaşmaya vesile olduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne çok kıymetli heyete teşekkür ediyorum. Bizleri konuk eden Rektörümüze teşekkür ediyorum. Batman'dan Trabzon'a kucak dolusu selamlar gönderiyoruz” dedi.

Projeyi önemsediklerini belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, daha önce üniversitelerinde bir konferans verildiğini hatırlattı. Rektör Durmuş, “Bir Kardeşlik Türküsü Anadolu Projesi kapsamında Siirt'te hamsi festivali ve Trabzon'da mısır festivali düzenlendi. Kardeşliğimizi pekiştiren projelere bizlerde destek olmaya devam edeceğiz. Horon oynarken fark ettiniz mi bilmiyorum, öğrencilerimiz de horona katıldılar. Bizim öğrencilerimizde horon kardeşliğine iştirak etti. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, kardeşliğimizi pekiştirdiniz. Memleketimizin doğusunun batısından, kuzeyinin, güneyinden hiçbir farkı olmadığını ve kardeş olduğunu gösterdiniz. Emeğiniz için hepinize tek tek şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Batman'a gelen misafirleri makamında ağırlayan Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi'ni ziyaretleri anısına misafirlere Batman Üniversitesi plaketi ve ay yıldız rozet takdim etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından, Batmanı ziyaretleri anısına Vali Şahin ve Rektör Durmuş'a, Trabzonsporlu futbolcular tarafından imzalanan Trabzonspor forması hediye edildi.