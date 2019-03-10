Batman Üniversitesi şehit yakınları ve gazileri ağırladı

Dr. Aydın Durmuş, kentteki şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Üniversitede gerçekleştirilen programa Rektör Durmuş, şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesi ile başlayan programda konuşan Rektör Durmuş, üniversite olarak her zaman için şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti. Şehit yakınları ve gazilere ne yapılsa az olduğunu dile getiren Rektör Durmuş, şöyle devam etti:

"Onlar bizim için bu toprakları vatan kılmak için savaştılar, canlarını ortaya koydular. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Onların başı daima dik olsun. Çünkü bu vatan için en sevdikleri varlıklarını kaybettiler. En sevdikleri varlıkları bu vatanın bağrında yatıyor. Bizler de her zaman Batman Üniversitesi olarak her konuda elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."