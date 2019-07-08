Batman Üniversitesi üç yeni bölüme öğrenci alacak

Batman Üniversitesi'nce, yeni açılan fen edebiyat fakültesi matematik, İngiliz dili ve edebiyatı lisans bölümleri ile Sason MYO tıbbi ve aromatik bitkiler önlisans programına ilk defa öğrenci alınacağı açıklandı.

Batman Üniversitesi, 2019 YKS Üniversite Tercih Kılavuzu'nda yer alan üç yeni bölüme öğrenci alacağını açıkladı. Batman Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, yeni açılan fakültesi matematik, İngiliz dili ve edebiyatı lisans bölümleri ile Sason MYO tıbbi ve aromatik bitkiler önlisans programına ilk defa öğrenci alınacağı kaydedildi. YKS Üniversite Tercih Kılavuzu'nda yer alan bölümlere isteyen adayların tercihte bulunabileceği açıklanırken, aday öğrencilerin alanında uzman akademisyenlerden kaliteli bir öğretim alacağı belirtildi.

Batman Üniversitesi'nin gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ettiği ifade edilirken, üniversitenin kaliteli bir öğretim vererek alanında donanımlı ve yetkin mezunlar yetiştirdiği vurgulandı.