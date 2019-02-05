Batman Üniversitesi yerleşkesine bin 740 fidan dikildi

Batman Ticaret Borsası ve Batman Üniversitesi işbirliği ile Batı Raman Kampüsü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yeşil alanların arttırılması için Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde Batman Ticaret Borsası Hatıra Ormanı için fidan dikim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, STK temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Batman Ticaret Borsası Hatıra Ormanı ile ilgili konuşan Güneş, kentte yeşil ve mesire alanlarının yetersiz durumda olduğunu söyledi. İnsanların boş vakitlerini geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri piknik alanlarının yeterli düzeyde olmadığına dikkat çeken Güneş, "Bu sebeple yeşil alanların arttırılması, doğa bilincinin oluşturularak fidan dikiminin özendirilmesi gerekmektedir. Bugün bu alanda bin 740 adet fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Diğer kurumlarımızın da bu anlamlı organizasyonlarda bulunmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş, Ticaret Borsası Başkanı Güneş'in uzun zamandır kendilerinden bir talebi olduğunu ve talebin bugün yerine getirildiğini söyledi. Prof. Dr. Durmuş, "Bu alanı Ticaret Borsası'na piknik alanı oluşturması için tahsis ettik. Başkan bugün 3-4 yaş arası çam ağacı olmak üzere toplam bin 740 adet çam getirdi üniversitemize. İnşallah bu 3 bin 500 adet olacak, 5 bin adet olacak, 10 bin adet olacak. Bu bir başlangıç, bununla başlayalım dedik. Çok memnun olduk ve hemen bunların çanaklarını hazırladık. Çanaklarımız hazır, herkes bir ağaç dikecek inşallah ve diyecek ki bu ağaçlar benim ağaçlarım. Yarın gelip sulayacak ve torunlarına gösterecek. İleride bunu tatlı bir anı olarak anlatacak ve herkes mutlu olacak inşallah" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.