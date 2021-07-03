Batman Üniversitesin 'de öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Dr. İdris Demir ve İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu'nun katılımı ile düzenlenen mezuniyet töreninde Covid-19 sürecinin gizli kahramanları arasına girmek üzere kep atarak mezuniyetlerini ilan etti.

Mezuniyet törenine bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra dönem birincisi Elif Gezer, ikincisi Bilal Boğa, üçüncüsü Kübra Baba'ya başarı belgeleri taktim edildi.

Mezuniyet töreninde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, “Hepinizi kutlarım, zor bir zaman dilimi geçirdiniz, sanal ortamdaki eğitimin zorluklarını yaşadınız. Ayrıca pandemi döneminde sağlığın önemini bir kez daha gördük. Atandığınız yerde Batman Üniversitesini başarıyla, gururla ve en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyor çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Hemşirelik andı okunduktan sonra mezuniyetlerini kep atarak ilan eden öğrenciler, tören sonunda mezuniyetlerini halay çekerek kutladı.