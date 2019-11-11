Batman Üniversitesi'nde 22 bin 500 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Batman Üniversitesi'nde 22 bin 500 fidan öğrenci, polis, asker ve vatandaşların katılımı ile dikildi. Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsünde Batman Valisi Hulusi Şahin, fidan dikimi sırasında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört yanında olduğu gibi Batman'da da 22 bin 500 fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Herkesi yeşil bir dünya için daha duyarlı olmaya çağıran Vali Şahin, şöyle devam etti:

“Bugün 11 milyon fidanla ülkemizin vadilerini, ovalarını, dağlarını ağaçlandıracağız. Daha yeşil bir Türkiye‘ye doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Dünyada orman varlığı artan ülke sayısı çok az ve bu ülkelerden biri de Türkiye. Yıllık yüzde 5 civarında orman alanları bakımından bir büyüme içerisinde ülkemiz. Bu büyük bir rakam. İnşallah ilerde çocuklarımıza daha yeşil bir ülke bırakacağız. Bunun için hepimiz elimizden gelen gayret ve özveriyi göstermekten çekinmemeliyiz. Ağaç dikmek yetmiyor ağacı dikmekten ziyade ağaca bakmanın daha önemli. Fidanlarımızı sahiplenelim. Hepimiz daha yeşil bir Anadolu için elimizi taşın altına koyalım ağaç dikelim bakımını yapalım ağacı koruyalım ve ağacı sevelim."

Daha sonra konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise, “Tarım ve Orman Bakanlığının kampanyası kapsamında bugün üniversitemizin Batı Raman kampüsü erozyon kontrol sahasında da 22 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Bugün dikeceğimiz fidanlarla beraber kampüs alanına 207 bin 500 adet fidan dikilmiş olacak. İnşallah Batı Raman kampüsümüz, gelecekte Batman'ın en büyük ormanlık alanına dönüşecektir. Kampanyada emeği geçen başta Batman Valiliği'ne, Batman İl Özel İdare Sekreterliğine, Batman Orman Şube Müdürlüğü'ne olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprağa ekilerek cansuyu verildi.