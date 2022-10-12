Batman Üniversitesi'nde ‘askıda otobüs bileti' uygulaması

Batman Üniversitesi'nde öğrencilere sunulan "askıda yemek uygulamasının" ardından şimdi de "askıda otobüs bileti" uygulaması başladı.

Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı aracılığıyla hayata geçirilen uygulamayla, hem ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım ücreti desteği sağlanması hem de öğrencilerin derslere katılımlarının, kütüphane ve laboratuvar kullanımlarının artırılması amaçlanıyor.

Askıda otobüs bileti uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin derslerine odaklanmalarını engelleyecek her türlü olumsuzluğu minimize etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Askıda yemek uygulaması sayesinde öğrencilerin kampüsü daha aktif kullandıklarını kaydeden Rektör Demir, uygulamanın öğrencilerin derse katılım, kütüphane ve laboratuvar imkânlarından yararlanma oranlarını artırarak başarı düzeyinde ciddi bir yükselme sağladığının altını çizdi.

Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfının yeni kurulduğunu ve ilk icraatını da öğrencilerin yararına olan bir uygulamadan yana kullandığını belirten Rektör Demir, askıda yemek uygulamasıyla yakalanan başarı ivmesinin askıda otobüs bileti uygulamasıyla artarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

Öğrencilerin yararına olabilecek projeleri somutlaştırmak ve hayata geçirmek için gerekli girişimlerde bulunmaktan imtina etmeyeceklerini söyleyen Rektör Demir, askıda bilet uygulamasına aracılık eden Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfının yöneticilerine, üyelerine ve bağışçılarına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Batman Üniversitesi Koruma ve Geliştirme Vakfı aracılığıyla Batı Raman Kampüsünde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteğinin sağlanabilmesi için başvuru formunun 23 Ekim tarihine kadar doldurulması gerektiği kaydedildi.