İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Üniversitesi'nde bayramlaşma

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş, akademik ve idari personel ile bayramlaştı.


Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından mesainin ilk gününde Batı Raman ve Merkez Kampüste düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektör Durmuş, tüm personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Durmuş, “Batman Üniversitesi büyüyor. Bugün iki kampüsümüzde hem Batı Raman'da hem de Merkez'de bayramlaştık. Üniversitemizin yetiştirdiği profesörlerde görevlerine başladı. İlk göreve geldiğimizde rektör yardımcısı olabilecek profesörlerimiz çok azdı. Emin adımlarla büyüyoruz. Büyürken de üniversitemizde huzur ve mutluluk hakim olsun istiyorum. Biz büyük bir aileyiz, aranızda dargınlar varsa bayram vesilesiyle barışsın. Dünya hayatı kısadır üzmeye ve üzülmeye değmez. Tüm personelimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.