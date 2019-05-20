Batman Üniversitesi'nde ‘bir kardeşlik türküsü Anadolu' konulu söyleşi düzenlendi

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘bir kardeşlik türküsü Anadolu' konulu söyleşi düzenlendi.

Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Kamu Kurumu ve STK temsilcileri ile üniversite personeli ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Rektör Durmuş, Batman'ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Rektör Durmuş, “Batman aslında büyük ve modern bir şehir. Huzur şehridir. Batman 450 bin merkez nüfusu olan bölge şehirlerinden, mesela Elazığ'dan büyük, merkez nüfusu olarak. Kız çocuklarının gece yarılarına kadar ders çalışıp, evlerine rahatça gidebildiği güvenli bir şehir. Üniversitemiz buna örnek teşkil ediyor. Üniversitemiz mühendislik ağırlıklı olduğu birçok üniversitede olmayan teknoloji geliştirme bölgesini faaliyete geçirdi inşallah buda Batman'da sanayinin gelişmesini sağlayacak. Batman Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi kazandırma hedefimiz var” dedi.

Konuşmaların ardından ‘bir kardeşlik türküsü Anadolu' konulu söyleşi gerçekleşti.