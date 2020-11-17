Batman Üniversitesinde dil merkezi açıldı

Merkez külliyede açılışı gerçekleştirilen DİLMER bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Arapça, Farsça, İngilizce dil eğitimi verilecek ayrıca ihtiyaç duyulan her dilde kurs açılabilecek. 50 öğrencinin dil eğitimi aldığı DİLMER açılış törenine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kendisinin de yabancı dil uzmanı olduğunu anımsatarak o yüzden de açılan merkezin önemli olduğunu söyledi. Dil bilmenin önemine değinen Erdem, “Diliniz ne kadar fazla biliniyorsa diliniz ne kadar konuşuluyorsa devlet olarak o kadar güçlüsünüz. Ne mutlu bize ki Afrika'dan kardeşlerimiz gelmiş bugün Türkçe'mizi bilip beni anlıyorlar. Ben çok mutluyum ki yüksek lisans tezimi bu konuda yazdım. Kişiye özgü yabancı dil öğrenme metotları ve orada da şunu söyledik Türkçe'mizin bilhassa Türk dünyasında ama devamında komşu ülkelerimizde, devamında gönlü Türk olarak atan herkesin ülkesinde konuşması için özel olarak dil politikası geliştirilmeli. Bu vizyon 2023 belgemizde bulunmaktadır. İnşallah Batman bunun uygulanması konusunda en güzel örneği temsil edecek" dedi.

"Bir lisan bir insan"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise her lisanın bir insan olduğunu kaydetti. Batman Üniversitesinin dünyanın 20'yi aşkın ülkesinden öğrencilere eğitim verdiğini vurgulayan Rektör Durmuş, "Bu merkezde sevgili öğrencilerimize dil öğreteceğiz. Arapça, Farsça, İngilizce dillerinin merkezini açıyoruz. Üniversitemizde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır. Onlar bizim evlatlarımız gönül elçilerimiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de okuyan öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde birer gönül elçisi olurlar ve bizleri temsil ederler. Bu nedenle sevgili öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için çabalıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DİLMER'in açılışı gerçekleştirildi.