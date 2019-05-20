Batman Üniversitesi'nde engellilere yönelik şenlik düzenlendi

BATMAN (İHA) – Batman Üniversitesi'nde engelli bireylere yönelik şenlik düzenlendi.

Batman Üniversitesi Batı Raman ve merkez kampüslerinde düzenlenen etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, engelli bireyler, üniversite personeli ve davetliler katıldı. Programda konuşma yapan Rektör Durmuş, engelliliğin, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun olmadığını belirterek, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu söyledi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu kaydeden Rektör Durmuş, “Bugün engelli kardeşlerimle birlikte olmaktan, onlarla birlikte zaman geçirmekten ve onları mutlu olduğunu görmekten büyük mutluluk duydum. Engelleri aşmanın tek yolu sevgidir ve paylaştıkça büyür. Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Tüm milletimizin bunun farkında olarak duyarlı olmaları çok önemlidir. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin Engelliler Haftası'nı tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından engelli bireyler çiftetelli oynayıp halay çekti. Yüzleri boyanıp fidan diken engelliler daha sonra uçurtma uçurdu. Rektör Durmuş, iftar programından sonra engelli misafirlerine çeşitli hediyeler vererek onları uğurladı.