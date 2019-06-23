Batman Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Batman Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında mezun olan öğrenciler için Batı Raman Kampüsü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, üniversite personeli, öğrenciler ve yakınları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Şahin, mezunların kendilerini Türkiye'nin geleceği hususunda umutlandırdığını söyledi. Vali Şahin, "Bizim en kıymetli varlığımız; şuanda bu meydanı dolduran siz değerli genç kardeşlerimsiniz. Sizlerle beraber geleceğe güvenle bakıyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün bazılarınız ön lisans, bazılarınız lisans mezunu oldunuz. Bakıyorum bazıları şuanda baretlerini takmışlar mühendislik yönünde şantiyeye gitmeye hazır vaziyetteler. Çok güzel, çok gurur verici. Yalnız şunu unutmayın değerli kardeşlerim, üniversite meslek edindirme fabrikası değildir. Üniversite öncelikle sizlere bir vizyon katan, bir istikamet sunan ve her şeyden önce bilimsel bilgiyi, bilimsel şüpheciliği ve metodolojiyi öğreten evren kentlerdir. Eğer sizler bir vizyon kazandıysanız ve bu üniversite atmosferinden geleceğe yönelik bir istikamet elde ettiyseniz, rotanızı çizdiyseniz geleceğiniz parlaktır. Emin olun mesleği zaten bulursunuz. Biraz önce Rektörümüz çok güzel ifade etti, ne yaparsanız yapın, yaptığınız işi iyi yapın, bu çok önemli. Mutlaka kendinize, ailenize, milletinize ve memleketinize de sadık olun ve sadakatten ayrılmayın” dedi.

Daha sonra konuşan Rektör Durmuş, mezun olan öğrencilerin, bu ülkenin gelişimine katkı sunacağını ve ülkeyi daha da ileriye taşıyacağını söyledi. Rektör Durmuş, “Bu mezuniyet üniversitemizden ve bilimden bir kopuş değildir. Aksine üniversitemizle bütünleşme ve bilimsel bilgiyi arama yolunun başlangıcıdır. Artık bir bilim insanı olarak hayatınızda bilimsel bilgiyi tatbik edecek, bilimi yolunuza fener yapacak ve milletimizin yolunu aydınlatacaksınız. Değerli Velilerimiz, yemeyip yedirdiğiniz, giymeyip giydirdiğiniz, içmeyip içirdiğiniz, kısacası en değerli varlıklarınızı, evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Güveniniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Güveninizi boşa çıkarmamak için de elimizden geleni yaptığımıza inanmanızı istiyorum” diye konuştu.

Selamlama konuşmasından sonra Batman Üniversitesi birincisi Ferzi Melek Doğu'ya başarı belgesi ve ödülü Vali Şahin ve Rektör Durmuş tarafından verildi.

Binlerce öğrencinin keplerini atması ile tören tamamlandı.