Batman Üniversitesi'nde sektörel iş birliği toplantısı

Batman Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş başkanlığında, sektörel iş birliği toplantısı düzenlendi.

AR-GE-inovasyon çalışmalarının sanayicilere, şehre, bölgeye ve ülkeye yapacağı katkıları üzerinde durulduğu toplantıda AR-GE-inovasyon çalışmalarına devlet tarafından verilen vergi muafiyeti, makine ve ekipman tedariki, teşvik kredileri gibi destekler hakkında bilgilendirmeler yapılarak makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar teşvik edildi. Toplantıda firmaların ihracat düzeylerinin artırılması için UR-GE projesi, KOSGEB iş birliği-güç birliği projeleri, KOSGEB stratejik ürün desteği konularında da bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Genel Sekreter Adnan Selçuk Erginöz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül, Batman KÜSİ il temsilcisi Dr. öğretim üyesi Hakan Karakaya, DİKA Batman İl Koordinatörü Hasan Burak Yavaş, KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, ilgili akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.