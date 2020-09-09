İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Üniversitesinde uzaktan eğitim kararı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Aydın Durmuş, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz dönemi eğitim ve öğretiminin büyük ölçüde uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.


Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Rektör Durmuş, Batman Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını söyledi. Rektör Durmuş, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya gelmektir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.