Batman Üniversitesi'nden 500'e yakın öğrenci ‘Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Batman Üniversitesi'nin de organizasyonunda yer aldığı “Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı” Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük bir katılımla yapıldı. Organizasyonda yer alan üniversitelerden öğrencilerin yoğun katılım sağladığı kariyer fuarına Batman Üniversitesi'nden 500'e yakın öğrenci katılımı sağladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılacak bu etkinlik Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman, Bingöl, Bitlis Eren, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak Üniversiteleri'nin katılımıyla Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Dış İşleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, vali yardımcıları, il protokolü, bölge müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül yaptığı açılış konuşmasında böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fuarın asıl amacının öğrenciler ile sektör ve firma temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Gül, “Bu fuarların amacı bir nevi öğrencilere hizmet etmek, dolayısıyla ülkemize hizmet etmektir. Bu fuarda başta mevcut öğrencilerimiz olmak üzere, mezun öğrencilerimiz ve hatta ortaöğretim öğrencileri de farklı sektörler, firmalar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelecek, tanışacak, görüşecek ve bir kariyer basamağı olarak bu fuarı değerlendirecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, organizasyonu himayelerine alarak gençliğe verdiği önemi gösterdiğini belirterek, “Türkiye'nin her yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın” dedi.

Atay, kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade ederek, fuarın bir ayağının da Diyarbakır'da olmasını önemsediklerini, gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü.

Aselsan, Havelsan, DHMİ, Çelebi, THY, Halkbank, Karavil Grup, Dimer, Mina Galvaniz gibi ülkemizde ve bölgemizde kendi segmentlerinde lider konumda olan yüze yakın kamu ve özel sektörden katılımcının iştirak ettiği fuara öğrencilerin de ilgisi büyük oldu.