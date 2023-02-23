Batman Üniversitesinden deprem bölgelerine sıvı sabun desteği

Batman Üniversitesi öğretim elemanlarının desteğiyle daha fazla üretilecek sıvın sabunun, depremden etkilenen vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını belirten rektör Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak vatandaşların hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren öğrencilerin hocaları öncülüğünde büyük bir yardımlaşma ruhuyla sabun üretimini hızlandırdıklarını kaydeden Rektör Demir, "Batman Üniversitesinden gönderilen ilk yardım tırında 120, ikinci yardım tırında ise 760 olmak üzere toplam 880 bidon sıvı sabunun deprem bölgelerine gönderildi. Öğretim elemanlarının desteğiyle üretimin hızla artırılacağız. Destekte bulunan tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederim” dedi.