Batman Üniversitesi'nden öğrencilere iftar

Merkez kampüste düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri, personel, kamu kurum, STK ve basın temsilcileri katıldı. Programda konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Ramazan ayının kardeşliğin, paylaşımın, birlik olmanın günahlardan arınmanın ayı olduğunu söyledi. Rektör Aydın, "Rabbim tüm İslam aleminin ve bizlerin oruçlarını dergahında kabul etsin. İftar programına katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Rabbim zihinlerini açık etsin. Batman Üniversitesi ailesi olarak huzur içinde kaliteli öğretim yapıyoruz, öğrencilerimiz huzur kenti Batman'da huzur içerisinde öğretim görüyor. Üniversitemizin tüm imkanlarını siz kıymetli öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Amacımız siz kıymetli öğrencilerimizi huzurlu ve mutlu bir ortamda, kaliteli bir öğretimle mezun edip, önce kendinize ve ailenize sonra da vatanına ve milletine hayırlı bir insan olmanıza yardımcı olmaktır. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin" dedi.

İftar programı, dinlenen ilahiler ve yapılan duanın ardından sona erdi.