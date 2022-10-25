Batman Üniversitesinin her öğrencisi için fidan dikilecek

Protokol, 21 Ekim tarihinde Batı Raman Kampüsünde Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin tarafından imzalandı. Protokolün geçerli olacağı 5 yıl boyunca, Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci sayısı kadar fidan dikimi gerçekleştirilerek. Üniversite kampüs alanlarının daha yeşil bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı bildirildi.

İmzalanan protokol ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, göreve geldiği günden itibaren ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını önemli gündem maddeleri arasına koyduklarını ve bu doğrultuda binlerce fidan diktiklerini vurguladı. Doğa ve çevreyle uyumlu projeler ürettiklerinin altını çizen Rektör Demir, kampüs alanlarını her canlı için yaşanabilir hale getirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yeşil bir kampüste daha fazla vakit geçiren öğrencilerin biriktirdikleri anılarını da artıracağını söyleyen Rektör Demir, bu durumun öğrencilerin üniversitelerine bağlılıklarını ve aidiyet duygularını pekiştireceğini ifade etti. Batman Üniversitesindeki her çalışmanın geleceğe dönük tasarlandığını kaydeden Demir, daha önce dikilen fıstık fidanlarının hasadından elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak verileceğini sözlerine ekledi.