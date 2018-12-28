Batman Üniversitesinin sporda gurur günü

Üniversite sporları federasyonu tarafından 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen karşılaşmalarda dereceye girerek kupa alan spor takımları için Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile kupa takdim töreni düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Futbol 2. Lig C Grubu'nda ikinci olan Batman Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, Ardahan'da düzenlenen Basketbol 2. Lig grup karşılaşmalarında ikinci olan Erkek Basketbol Takımı ve Basketbol 2. Lig grup karşılaşmalarında üçüncü olan Bayan Basketbol Takımı aldıkları kupaları Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'a takdim etti. Rektör Durmuş, “Spor takımlarımızın başarısından memnuniyet duydum. Sporcularımızı ve hocalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Onların başarısı ile gururluyuz. Bütçemizin el verdiği ölçücüde spora yatırımlarımızı yapıyoruz. Gönül isterdi ki sizler için çok daha iyi bir altyapı hazırlayalım ve imkânlar sunalım. Bu konuda çalışmalarımız var. İnşallah onları hayata geçirdiğimizde olimpik düzeyde altyapıya sahip olacağız ve çok daha başarılı sonuçlar alacağız” dedi.