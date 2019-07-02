Batman Valiliği, belediyenin logo değişimine izin vermedi

Batman Belediyesi'nin 14 Haziran'da meclis toplantısında karara bağladığı belediye logosunun değişim kararı Batman Valiliği tarafından onaylanmadı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında 'Belediye eski logoya döndü' yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Batman Belediyesine ait logonun değişimini öngören Batman Belediye Meclisinin 14 Haziran 2019 tarihli kararı valiliğimizce incelenmiş olup, kamu yararı görülmediğinden karar onaylanmadan iade edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81. maddesi uyarınca mülki idare amiri tarafından karar onaylanmadığından logo değiştirme işlemi gerçekleştirilmeyecektir" denildi.