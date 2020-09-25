Batman Valisi anız yakanları uyardı: “Sınır tanımadan gerekeni yapacağız”

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in katılımıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangınlarını önleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Şahin anız yakanları sert bir şekilde uyararak, “500 bin kişinin bedduasını alıyorsunuz yapmayın etmeyin. Bundan sonra konunun takipçisi olacağız, sınır tanımadan gerekeni yapacağız. Bizi nefessiz bırakmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangınlarını önleme toplantısı ilçe Kültür Müdürlüğü Konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Silvan ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, çiftçi, Batman Sağlık İl Müdürü Hakan Pamukçu ve muhtarlar katıldı. Toplantıda anız yakanları uyaran Vali Şahin, “Batman'dan Silvan'a gelirken 6 ila 7 noktada çok büyük anız yangınları gördük. Kara kara dumanlar göğe yükseliyordu onlar bu akşam Batman'a varacak bu gece Batman üzerinde sinecek ve biz zift kokusu çekeceğiz. Hastamız var pandemi sürecinde yoğun bakımda nefes almakta zorlanan kua hastaları 500 bin nüfustan bahsediyoruz bu 500 bin nüfusun içersinde çocuğu var, yaşlısı var, genci var Allahtan revamıdır bu yaptıklarınız. Bu insanlığa sığarımı vicdana sığarımı tabi siz burada toplandınız bunları size söylüyorum bu anızları sizler yakmadığınızı ben biliyorum. Elbet eki Silvan'ın dikkatli bilinçli çiftçileri bu salonda bulunuyor. Ama birileri de bunu yakıyor ve bir kötünün kırk köye zararı olmuş bir kötü Silvan'a çok kötü zarar verdi. Gerçekten çok zor durumdayız. İnsanlarımız ölüyor sizlerden gerçekten istirham ediyorum sizlerden rica ediyorum. Çarşıda, pazarda, sokakta çiftçilerimize bunu anlatın herkese bunu söyleyin bu anızı yakmayın bu işin vicdani boyutu eyer vicdan sahibi insanlar isek eğer ahlak sahibi insanlar isek davranışlarımızdan başkalarının emin olması gerekir. Bizim dinimiz bize böyle emrediyor Peygamberimiz Müslümanlığı tanımlarken davranışlarından başkalarının emin olduğu insandır o zamanda Silvan'larında böyle olmasını bekliyorum. Şimdi bu işin vicdani boyutu şimdide hukuki boyutu var. Bundan sonra artık her cephede anızla mücadele edeceğiz. Vicdanı olan insanın vicdanına hitap edeceğiz ahlaki olan insanın ahlakına hitap edeceğiz. Vicdani olmayan insanın elini kolunu arkadaşlarımız bağlayacaklar gereken cezayı en sert şeklinde ödeyecekler. Bir seferberlik sizden istirham ediyoruz bir seferberlik talep ediyoruz. Bu ilkeliği bu yanlışı Silvan'dan silelim. Bakın güzel ezanlar okunuyor bu ezanlar hürmetine onun bereketiyle bu belayı def edebilelim” diye konuştu.