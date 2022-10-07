Batman Valisi Canalp, iki günde 30 köy gezdi

Sason temaslarında Muş sınırında bulunan Dörtbölük köyü ile başlayan Vali Ekrem Canalp, orada organik köy kahvaltılıkları ile köydeki vatandaşlar ile birlikte kahvaltı yaparak sorunlarını dinledi. Ardından Dağçatı köyüne geçen Vali Canalp, orada köy heyeti olarak yöresel köy kıyafetleriyle köydeki kadın heyeti tarafından karşılandı. Dağçatı köyünde köydeki kadınlar ve çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Canalp, ardından ilk günkü köy gezisinde sırasıyla Dikbayır köyü, Soğanlı köyü, Suarkı köyü, Kulaksız köyü, Geçitli köyü, Yiğitler köyü, Güvercinlik, Gürgenli köyü, Topluca köyü, Dereköy, Dereiçi köyü, Umurlu, Cevizli köylerinde vatandaş ve köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Ekrem Canalp'ın ikinci günkü köy ziyaretlerinde 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan köy ve mezraları dolaşarak orada bulunan vatandaş ve muhtarların taleplerini dinledi. İki günde 30 köy ve birçok mezra dolaşan valinin temposuna yetişmeye çalışan il ve ilçelerdeki kurum amirlerinin hayli yorgun olduğu görüldü.