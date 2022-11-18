Batman Valisi Canalp, üs bölgesinde güvenlik köy korucularının taleplerini dinledi

Sason temaslarında bir üst bölgede görevleri başında olan güvenlik korucularını ziyaret ederek görev yerinde incelemelerde bulunan Vali Canalp, beraberinde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'dan bölge hakkında bilgi aldı. Vali Canalp, güvenlik korucularına verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiklerini ifade ederek, Jandarma birlikleriyle birlikte bölgede yürüttükleri başarılı faaliyetlerden dolayı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.