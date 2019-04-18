Batman Valisi Şahin Gercüş'te muhtarlarla buluştu

İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçe Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve ilçe kurum yöneticileri tarafından karşılanan Vali Şahin, ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Şekerci'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Gercüş kültür ve konferans salonunda muhtarlarla buluşan Vali Şahin, devletin muhtarlara çok önem verdiğini söyledi. Vali Şahin, "Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önemi biliyorsunuz. Muhtarlarımız mahalle ve köylerde devletin temsilcileridir. Biz, size sorumluluklar yükleriz ve bizim sizden beklentilerimiz olur. Sizin sözünüze itibar eder ve onu esas alırız. Mahallesinde ve köyünde muhtarımız devletin imkanlarını, ihtiyaçlarını ve pozisyonunu vatandaşa anlatacak. Vatandaşın da sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını devletin ilgili birimlerine aktaracak. Burada ikisinin de dengeli yapılması gerekiyor. Köylerin altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi konusunda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte köylerimizin sorunlarını ihtiyaç önceliğine göre imkanlar doğrultusunda gidereceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından, muhtarların, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şahin, not alarak sorunların çözümü konusunda gerekenin yapılacağını ifade etti.