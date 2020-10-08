Batman Valisi Şahin külliyede incelemede bulundu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından yaptırılan Esentepe'deki külliye inşaatı ve seyir terası alanını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretleri esnasında Vali Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, İl Müftüsü Turgut Erhan ve Necat Nasıroğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu eşlik ederek, inşaat projesi ile bağlantı yolları hakkında yetkililer tarafından bilgilendirmede bulunuldu.